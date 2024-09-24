Российский самолет нарушил воздушное пространство Японии: истребители выпустили ракеты

В японском правительстве сообщили, что российские военные активно действуют вблизи страны с момента вторжения в Украину.

Российский патрульный самолет Ил-38 нарушил воздушное пространство Японии. Японские истребители впервые использовали сигнальные ракеты, чтобы предупредить самолет покинуть воздушное пространство.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Минобороны Японии.

Япония 23 сентября подняла в воздух неизвестное количество военных самолетов F-15 и F-35, которые выпустили сигнальные ракеты после того, как российский морской патрульный самолет Ил-38, очевидно, проигнорировал радиопредупреждение.

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Как заявил министр обороны Японии Минору Кихара, это было первое публично объявленное вторжение российского самолета в воздушное пространство с июня 2019 года. Тогда российский бомбардировщик Ту-95 вошел в воздушное пространство Японии на юге Окинавы и вокруг островов Идзу к югу от Токио.

По словам министра обороны, российский самолет трижды нарушил воздушное пространство Японии над островом Ребун, недалеко от побережья самого северного главного острова страны Хоккайдо. Авиасудно совершило пятичасовой полет в этом районе.

Кихара заявил, что применение сигнальных ракет – законный ответ на нарушение воздушного пространства, и "мы планируем использовать его без колебаний".

"Нарушения воздушного пространства крайне досадны, и сегодня мы подали очень серьезный протест российскому правительству через дипломатические каналы и решительно призвали их предотвратить повторение", – сказал глава японского Минобороны.

В свою очередь премьер-министр Японии Фумио Кишида приказал чиновникам "твердо и спокойно" отреагировать на инцидент, сотрудничать с США и другими странами.

"Мы воздержимся от предоставления какой-либо окончательной информации о намерениях и целях этой акции, но российские военные активно действуют вблизи нашей страны с момента вторжения в Украину", — сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Йошимаса Хаяши.

Инцидент произошел на следующий день после того, как объединенный флот китайских и российских военных кораблей провел плавание вокруг северного побережья Японии. Как заявил Кихара, нарушение воздушного пространства может быть связано с совместными военными учениями, которые Россия и Китай объявили в начале этого месяца.

К слову, весной Фумио Кишида заявил, что Япония решила фундаментально укрепить свой оборонный потенциал и значительно изменила политику безопасности в связи с ситуацией в мире.

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