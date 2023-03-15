Российский самолет приблизился к границам Эстонии: его перехватили истребители НАТО

У воздушного пространства НАТО на границе с Эстонией летал российский самолет. Его перехватили истребители Великобритании и Германии.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, российский самолет летел вблизи границ НАТО и не связался с эстонской авиадиспетчерской службой.

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Его перехватили два истребителя "Тайфун" – один британский и один немецкий. По словам одного из пилотов, они идентифицировали самолет РФ и наблюдали за ним, когда тот "пролетал вблизи воздушного пространства НАТО".

Поскольку судно России не связывалось с авиадиспетчерской службой, они перехватили его для обеспечения безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства.

Указывается, что британские и германские военно-воздушные силы впервые объединились для патрулирования воздушного пространства Эстонии.

"Это совместное развертывание Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО, демонстрируя при этом нашу объединенную силу", — заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.

Напомним, 14 марта российский истребитель Су-27 попытался перехватить беспилотник США MQ-9 в воздушном пространстве над водами вне морской акватории РФ. Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.

А в ночь на 14 февраля нидерландские истребители F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в воздушном пространстве Польши и сопровождали их.

В Варшаве говорят, что в таких случаях это стандартная процедура, и российские самолеты были в международном пространстве, не нарушая границы НАТО.