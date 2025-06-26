Правительственный российский самолет "засветился" в США: Захарова назвала причину

Мария Захарова / © Associated Press

Реклама

Российский правительственный самолет Ил-96 с бортовым обозначением «Россия» совершил непредвиденный рейс в Нью-Йорк и Вашингтон, вызвав резонанс из-за отсутствия объявленного визита. Никаких обращений об официальной встрече не было ни со стороны Кремля, ни со стороны США.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это не более чем «обычный вывозной рейс».

По ее словам, на борту находились сотрудники российского дипломатического представительства, которых отправляли в США, а по завершении миссии планируют вывезти обратно.

Реклама

«Перелет Ил-96 „Россия“ в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он отвез новых сотрудников в США и заберет возвращающихся», — сообщила Захарова.

Напомним, самолет сначала вылетел из Москвы, после чего совершил короткую остановку в Санкт-Петербурге. Далее он отправился в Соединенные Штаты, где совершил посадку в двух ключевых аэропортах.

Первоначально борт прибыл в Нью-Йорк, где приземлился в 15:27 по местному времени (22:27 по Киеву). После непродолжительного пребывания самолет продолжил маршрут в Вашингтон, где сел в 20:56 по местному (3:56 26 июня по киевскому времени).