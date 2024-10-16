Российский самолет-разведчик Ил-20 залетел в международные воды Балтийского моря — Германия отреагировала

Германия подняла истребители из-за российского разведывательного самолета Ил-20, залетевшего в международные воды Балтийского моря.

Об этом сообщили военно-воздушные силы Германии.

В Германии также предоставили подробности полета самолета РФ. Он летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом и очутился над международными водами Балтийского моря.

Unsere #QRA aus Laage wurde heute aktiviert, um ein ✈️ ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren. Unsere #Eurofighter eskortierte ein Aufklärungsflugzeug (IL-20) über die Ostsee. #SecuringTheSkies #WeAreNato @NATO pic.twitter.com/uGKAMlXhez — Team Luftwaffe (@ Team_Luftwaffe) October 16, 2024

Из-за этого с немецкого аэродрома "Росток-Лаази" подняли в воздух два истребителя Eurofighter. Они должны были "установить визуальный контакт" с нарушителем.

Напомним, на днях в России был уничтожен самолет Ту-134. Видео от ГУР было опубликовано. Ту-134 сгорел в ночь на 13 октября.

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