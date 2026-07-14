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Российский самолет-разведчик приблизился к Польше: в небо подняли истребители
После установления контакта российский самолет сменил курс и повернул в сторону России.
Польские истребители, несшие дежурство, перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем после его попытки приблизиться к польскому воздушному пространству.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF 24.
По его словам, инцидент произошел 15 июля после полудня примерно в 30 километрах от города Устка.
«Два наших истребителя, которые находились на дежурстве, перехватили российский самолет-разведчик, пытавшийся войти в польское воздушное пространство. Пусть это событие ясно покажет всем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет прямую угрозу», — заявил Косиняк-Камыш.
Министр сообщил, что после установления контакта с самолетом и передачи сигналов о необходимости покинуть район, российский Ил-20 сменил курс и вернул в направлении России.
По словам Косиняка-Камиша, это первая за продолжительное время попытка России приблизиться к морской границе Польши с целью выявления польских систем противовоздушной обороны.
Постоянное напряжение на восточном фланге
Это не первый подобный инцидент в этом году. 8 апреля польские истребители F-16 перехватили и сопровождали российский Ил-20, выполнявший разведывательный полет над Балтийским морем без полета и с выключенным транспондером.
24 апреля польские F-16 также перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем. Тогда Минобороны Польши подчеркнуло, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство страны.
13 мая польские воздушные силы перехватили еще один российский самолет-разведчик Ил-20М над международными водами Балтийского моря.
29 мая французские истребители Dassault Rafale, участвовавшие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем.