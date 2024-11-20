Российский самолет сбросил бомбу на школу в Белгородской области

Бомба пробила крышу здания и находится в одном из кабинетов на третьем этаже.

В селе Быковка Белгородской области РФ российская фугасная авиабомба (ФАБ) упала на здание местной школы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает Astra, ссылаясь на источники в экстренных службах, инцидент произошел ранним утром 19 ноября, когда в помещении школы никого не было.

Бомба пробила крышу здания и находится в одном из кабинетов на третьем этаже. Пострадавших нет.

О падении бомбы накануне со ссылкой на местных жителей также написал белгородский канал "Пепел".

Это не первый подобный инцидент в приграничной с Украиной Белгородской области РФ. В конце октября российские военные сбросили фугасную авиабомбу в селе Пушкарное, расположенном всего в 6 километрах от Белгорода. Тогда боеприпас также не разорвался и не причинил вреда.

По подсчетам Astra, в течение 2024 года российская армия сбросила не менее 150 фугасных авиабомб на территории России и оккупированных областей Украины. Чаще фиксируется падение ФАБ-250 и ФАБ-500.

Обычно при внештатном сбросе эти боеприпасы не детонируют, и их уничтожением занимаются взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы чаще всего применяются российской террористической армией для ударов по Донецкой и Харьковской областях Украины.

Министерство обороны Великобритании ранее отмечало, что столь незапланированные сбросы авиабомб российскими самолетами могут быть связаны с ошибками при вооружении самолетов перед вылетом или с некорректными действиями экипажа во время выполнения боевых задач.

"Скорее всего, это комбинация обоих факторов", – считают британские военные.

Они также предполагают, что увеличение частоты таких событий может свидетельствовать о растущей усталости российского персонала, как летного, так и наземного, а также недостаточной подготовки специалистов.

Напомним, ранее в Белгородской области РФ упала российская крылатая ракета.

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