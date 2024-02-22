Российский самолет сбросил на Белгородскую область авиабомбу ФАБ-250, а власти промолчали — СМИ (карта)

Губернатор Белгородской области назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и не стал озвучивать причины ее появления.

Российский самолет на днях сбросил на Белгородщину авиационную бомбу ФАБ-250, однако официальные власти об этом умолчали и не предоставили никакой информации.

Об этом говорится в сообщении ASTRA.

Издание пишет, что 18 февраля в селе Солоты был найден ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.

Фото: скриншот google.com/maps

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и не стал озвучивать причины ее появления.

"В Валуйском городском округе в селе Солоты найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий", — написал Гладков.

Ранее, 17 февраля, в Курской и Белгородской области РФ раздались громкие взрывы. В то же время, добавим, что предупреждения о ракетной опасности даже включали на ТВ каналах.

Ранее в Белгороде прогремела серия взрывов и были попадания. По данным местных Телеграмм-каналов, погибли по меньшей мере 6 человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

В Минобороны РФ уже отчитались о сбитии вроде бы 14 реактивных снарядов.

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