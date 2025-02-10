Российский самолет сбросил ракету на село в Белгородской области

Российский самолет 6 февраля уронил ракету Р-27 на село Никольское в Белгородской области.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA со ссылкой на экстренные службы региона.

Управляемая ракета класса воздух-воздух Р-27 упала в селе Никольское примерно в 100 м от жилого дома по улице Советской. По информации экстренных служб, это произошло во время "нештатного схождения" ракеты с российского самолета.

Пострадавших и погибших нет.

В сообщении телеграм-канала отмечается, что известно о по меньшей мере 16 ФАБах и трех ракетах, а также одном унифицированном межвидовом планировочном боеприпасе-250, которые в 2025 году упали в России и на оккупированных территориях Украины с российских самолетов. В прошлом году было зафиксировано 165 случаев падения российских авиабомб ФАБ.

Напомним, в конце января российский военный самолет сбросил управляемую авиабомбу УМПБ-250 на окраине села Драгунское Белгородской области.