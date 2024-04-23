Российский самолет сбросил ракету X-59 на Белгородскую область

В результате падения ракеты разрушений и пострадавших нет.
Российские военные сбросили ракету X-59 на территорию Белгородской области, где она приземлилась в двух километрах от населенного пункта.
Об этом сообщает российское издание Astra.
В сообщении указывается, что ракета была обнаружена 19 апреля в поле в паре километров от села Красное, что в Белгородской области РФ.
Сообщается, что боеприпасы "нештатно" сошли с самолета ВС РФ в 92 км от границы с Украиной.
"Военным пришлось уничтожать ее на месте", — говорится в сообщении.
В результате падения ракеты разрушений и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на заводе "Элмаш".
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ может отправить в Украину выведенные из Карабаха войска.
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