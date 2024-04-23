Российский самолет сбросил ракету X-59 на Белгородскую область

В результате падения ракеты разрушений и пострадавших нет.

Российские военные сбросили ракету X-59 на территорию Белгородской области, где она приземлилась в двух километрах от населенного пункта.

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Об этом сообщает российское издание Astra.

В сообщении указывается, что ракета была обнаружена 19 апреля в поле в паре километров от села Красное, что в Белгородской области РФ.

Сообщается, что боеприпасы "нештатно" сошли с самолета ВС РФ в 92 км от границы с Украиной.

"Военным пришлось уничтожать ее на месте", — говорится в сообщении.

В результате падения ракеты разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на заводе "Элмаш".

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ может отправить в Украину выведенные из Карабаха войска.

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