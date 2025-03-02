Российский самолет Су-57: экс-сотрудник Пентагона назвал критическую проблему в оккупантов

Американский аналитик считает, что РФ может передать Ирану новые самолеты Су-57. Однако там подчеркивают, что у страны-агрессора есть проблемы.

Президент Центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн назвал критическую проблему российских самолетов Су-57, которые РФ предположительно может передать Ирану.

Об этом он пишет в своей статье для 19FortyFive.

Крис Осборн отметил, что вероятность передачи Ирану российского самолета Су-57 может вызвать беспокойство среди стран НАТО и Израиля.

"С ограниченными оперативными числами и неясными эксплуатационными характеристиками по сравнению с американским F-35 Иран столкнется с существенными недостатками. Однако российско-иранское соглашение по Су-57 символически и стратегически оставило бы вызов региональной безопасности, вызвав международное внимание", - написал он.

Американский аналитик отметил, что, вероятно, Россия еще не успела масштабировать производство этих самолетов. В РФ по разным данным, есть от 15 до 29 таких самолетов. В то время как в США есть 630 F-35.

"Тем не менее, угроза Су-57 вполне реальна при условии, что Россия действительно сможет производить их в больших масштабах", — пояснил Осборн.

Напомним, ранее аналитики сообщили, что Украина могла использовать западные истребители и для уничтожения российской авиации.

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