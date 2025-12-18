ТСН в социальных сетях

340
2 мин

Российский самолет "уронил" полутонную бомбу на детсад в Белгороде

Белгородские власти традиционно пытались скрыть происхождение боеприпаса, назвав инцидент абстрактным «падением».

Ирина Игнатова
Бомбардировщик Ту-95МС

Российский бомбардировщик Ту-95МС.

Российские пилоты продолжают бомбить собственные города. На этот раз жертвой «нештатного восхождения» боеприпаса стало дошкольное учреждение в Белгороде .

Об инциденте и попытках властей скрыть правду сообщает Telegram-канал ASTRA.

ФАБ-500 на детской площадке

Событие произошло на территории детского сада №55. Губернатор Белгородской области Гладков заявил о «падении боеприпаса», избежав уточнений о том, чей это снаряд.

«Произошло падение боеприпаса – взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», – сообщил чиновник, добавив, что пострадавших нет.

Однако источники в МЧС подтвердили журналистам, что на сад упала именно российская авиабомба ФАБ-500 . На месте падения образовалась характерная воронка.

Масштабная эвакуация

Угроза взрыва заставила спасателей действовать мгновенно. Из образовательного учреждения эвакуировали 216 человек , среди которых 167 детей .

Опасность угрожала и соседним домам:

  • Службы увозили жителей в радиусе 300 метров.

  • Самостоятельно эвакуировались около 1400 человек .

  • Еще 25 человек разместили в пунктах временного пребывания.

Бомбу удалось вытащить и вывезти на полигон для уничтожения только в ночь на 13 декабря.

Системная проблема

Это далеко не первый случай, когда российские бомбы падают на головы своих граждан. Лишь 6 декабря бомбардировщик РФ «уронил» ФАБ на жилой дом в Белгороде, в результате чего пострадал человек, а 15 тысяч абонентов остались без света.

По подсчетам журналистов, статистика «дружественного огня» впечатляет:

  • В 2024 году на территории РФ и оккупированных украинских территориях упало по меньшей мере 165 авиабомб .

  • С начала 2025 года зафиксировано уже 135 случаев падения бомб (128 ФАБ и 7 УМПБ) и трех ракет.

340
