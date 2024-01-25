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Российский самолет во время полета подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Российский самолет во время полета подал сигнал о чрезвычайной ситуации

Самолет позже успешно приземлился. / Фото: ТСН.ua

Чрезвычайная ситуация произошла во время полета.

Самолет авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации.

Об этом информируют рос"СМИ".

Самолет развернулся в сторону аэропорта вылета. Это следует из данных портала Flightradar24.

Позже в информационной службе аэропорта Уфы сообщили, что самолет успешно совершил посадку.

Напомним, на борту упавшего в среду, 24 января, грузового Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

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