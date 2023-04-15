Российский самолет выпустил ракету по британском: ситуацию приравнивают к акту войны

Российский самолет собирался сбить британский в прошлом году. По словам представителей американской армии, это не произошло только потому, что ракета не сработала.

Об этом пишет Yahoo.

Два чиновника оборонного ведомства, знающие об инциденте, произошедшем над Черным морем 29 сентября, сообщили, что ситуация была значительно серьезнее, чем сообщалось сначала, и могла быть приравнена к акту войны.

По словам американских чиновников, российский пилот истребителя Су-27 "неправильно понял" команды наземного диспетчера и выпустил ракету по самолету Королевских ВВС. К счастью, она не сработала. Один из чиновников описал инцидент как "очень, очень страшный".

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В свою очередь, британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint прослушивал переговоры между пилотом Су-27 и наземным управлением. Возможно, ракета была отведена комплексом оборонных контрмер, находившихся на борту самолета Королевских ВВС, но представитель британского самолета отказался предположить, почему ракета не сработала.

Тогда в октябре министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что российский самолет выпустил ракету в "непосредственной близости" от британского самолета. Однако он сказал, что не считает этот шаг преднамеренной эскалацией, поскольку Кремль назвал это "технической неисправностью".

Следует добавить, что информация об инциденте содержалась в "слитых" документах Пентагона. Однако Воллес заявил, что значительная часть содержания просочившихся сообщений была "ложной, манипуляцией или то и другое вместе".

"Мы настойчиво предостерегаем, чтобы никто не принимал правдивость этих утверждений за чистую монету, а также советуем не спешить и подвергнуть сомнению источник и цель таких сливов", — добавил представитель оборонного ведомства Британии.

Напомним, министерство обороны Великобритании предупреждает, что в слитых в Сети секретных документах США, в которых в частности содержится информация о войне в Украине, есть "серьезный уровень неточности".

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