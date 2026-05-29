Российский "Шахед" долетел в Румынию: почему это плохой сигнал для НАТО

Флаг Румынии / © Associated Press

Российский дрон типа «Шахед», попавший в жилой дом в румынском городе Галац, стал тревожным сигналом не только для Бухареста, но и для всего НАТО. У Румынии одна из самых подготовленных к таким угрозам систем противовоздушной обороны среди стран Альянса, однако беспилотник все равно не был сбит.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Инцидент произошел ночью 29 мая во время очередной массированной атаки РФ с применением дальнобойных дронов. Около двух часов ночи российский БпЛА попал в крышу многоэтажного жилого дома в Галаке и взорвался. Двое жителей получили ранения. Если бы дрон шел всего на несколько метров ниже, последствия могли быть значительно тяжелее.

Президент Румынии Никушор Дан назвал произошедшее серьезным инцидентом и созвал заседание совета нацбезопасности. В МИД Румынии заявили о «серьезной и безответственной эскалации» со стороны России. В НАТО атаку также осудили.

В то же время, сам факт такого удара вряд ли можно назвать неожиданным. Российские Шахеды падают и взрываются на территории Румынии еще с 2023 года. В 2024 году один из дронов взорвался в пяти километрах от города Браила с населением около 200 тысяч человек. Галац расположен еще ближе к украинской границе — примерно в 10 километрах от Рени на Дунае.

Особенно показательно, что румынские военные, по официальным данным Бухареста, обнаружили воздушную цель еще в 1:19 — примерно за 40 минут до удара. В воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение открывать огонь на поражение, а дрон фиксировали и сопровождали. Несмотря на это, его не уничтожили.

Румыния формально должна была быть готова к такому сценарию. Еще в мае 2025 года страна позволила сбивать российские дроны, нарушающие ее воздушное пространство. До этого действовали более жесткие ограничения: перед поражением цели необходимо было визуально подтвердить, что речь идет именно о дальнобойном беспилотнике.

Кроме того, Румыния имеет большие силы для реагирования. На вооружении ее воздушных сил находятся 55 истребителей F-16. Также в стране постоянно дежурят самолеты союзников по НАТО, в том числе на 57-й авиабазе имени Михаила Когелничана. Отдельно Румыния имеет 41 зенитную установку Gepard, которые считаются эффективными против дронов.

Именно поэтому просьба Бухареста к союзникам по НАТО ускорить передачу дополнительных средств противодействия БпЛА вызывает вопрос о том, чего не хватает Румынии для защиты от таких атак. Ведь у страны уже есть и авиация, и наземные средства, и опыт нескольких лет регулярных инцидентов с российскими дронами.

Удар по Галацу показал главную проблему: даже страна НАТО, которая имела время подготовиться к угрозе, не смогла предотвратить попадание российского беспилотника по жилому дому. И это делает инцидент значительно шире пределов одной атаки — он стал тестом для всей системы реагирования Альянса на российские дроны у своих границ.

Атака российского дрона на Румынию – что известно

После падения российского беспилотника на жилой дом в городе Галац Румыния объявила о жестких дипломатических шагах против РФ. Президент Никушор Дан заявил, что страна закрывает российское консульство, а генерального консула РФ в Констанце объявят персоной нон грата.

Инцидент осудили страны Европы и НАТО. В частности, США предупредили Москву и подчеркнули, что осуждают вторжение российского дрона на территорию государства-члена Альянса.

