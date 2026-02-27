- Дата публикации
- Мир
- 216
- 2 мин
Российский "Шахед" не долетел 100 метров до села в Румынии: видео
Для мониторинга воздушного пространства с румынской авиабазы Фетешти были подняты в воздух два самолета F-16 Fighting Falcon.
Утром в пятницу, 27 февраля, жители уезда Тулча в Румынии получили сообщение о воздушной тревоге из-за российского беспилотника, который двигался в воздушном пространстве Украины в направлении румынской границы. Украинские средства ПВО сбили вражеский дрон всего в 100 метрах от села Килия-Векэ в Румынии.
Об этом сообщает румынское издание Digi24.
«Российская Федерация нанесла новые авиаудары по украинским портам на Дунае. Радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Украины, который двигался к северу от уезда Тулча», — цитирует издание сообщение оборонного ведомства Румынии.
Через несколько минут один из самолетов подтвердил радиолокационный контакт с целью в 9 км от Килия-Вече, на территории Украины. После этого беспилотник был сбит системами ПВО украинской армии в 100 метрах от села.
Видео этого момента опубликовали румынские правоохранители.
Поскольку инцидент произошел совсем близко к границе, специализированные группы готовы начать поисковую операцию по любым возможным остаткам самолета, которые могли оказаться на территории Румынии.
Через час после сбития «Шахеда» для жителей румынского уезда было объявлено о прекращении воздушной тревоги.
Напомним, российская террористическая армия атаковала Одесскую область беспилотниками в ночь на 27 февраля — вражеские дроны били по гражданской и портовой инфраструктуре. Пострадали ребенок и мужчина, зафиксировано разрушение детсада и повреждения домов.