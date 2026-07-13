Российский "Шахед" упал и взорвался в Молдове: что известно

В Молдове взорвался российский «Шахед»

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Сегодня ночью, 13 июля, в районе села Копанка, что в Молдове, взорвался российский «Шахед». В результате падения дрона вспыхнул пожар, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, это был беспилотник «Герань-2» (Shahed-136).

Об этом сообщает Radio Chisinau.

В Молдове взорвался российский «Шахед»

Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала беспилотник около 01:03. Он нарушил воздушное пространство Молдовы в ходе очередной атаки на Одесскую область 13 июля.

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На месте происшествия работают профильные службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

В Министерстве обороны Молдовы обратились к гражданам и призвали не приближаться к дрону, не трогать его руками и не пытаться подвинуть беспилотник.

Также гражданам Молдовы, которые могут оказаться рядом с беспилотником, посоветовали записать его геолокацию и не использовать рядом телефоны, поскольку в дроне могут оставаться взрывчатые вещества, чувствительные к радиоволнам.

Тем, кто найдет «Шахед», нужно отойти как минимум на 500 метров от него и позвонить на линию 112.

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Реакция МИД Молдовы

В МИД Молдовы решительно осудили нарушение воздушного пространства страны российским дроном. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такие действия агрессора представляют непосредственную опасность как для Молдовы, так и для региональной стабильности в целом.

«Этот новый инцидент является серьезным и неприемлемым нарушением воздушного пространства Республики Молдова и еще раз подтверждает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины создает прямую угрозу безопасности наших граждан и всего региона», — заявили в МИД.

Также в официальном заявлении говорилось, что Молдова будет продолжать сотрудничество с международными партнерами по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также для усиления устойчивости перед такими угрозами.

Россиян пугают поездками в Молдову

Напомним, МИД России в очередной раз предупредил своих граждан о якобы опасности путешествий в Молдову. В пресс-службе ведомства заявили о «дискриминации» и «унижении» российских туристов в аэропорту Кишинева, обвинив молдавские власти в усилении давления на владельцев российских паспортов под руководством «западных кураторов».

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Российская дипломатия возмутилась из-за стандартных процедур пограничного контроля: допросов, проверок, просмотров мобильных телефонов и отказов во въезде. Кроме того, в Москве заявили об искусственном затягивании проверок во время вылета, из-за чего россияне якобы опаздывают на свои рейсы, фактически приравнивая соблюдение правил въезда в чужую страну к дискриминации.

Обрисовав такую картину путешествия в соседнее государство, где обычный пограничный контроль представляется как главная угроза для граждан РФ, российское внешнеполитическое ведомство традиционно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Молдову.

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