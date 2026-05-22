Российский "Шахед" впервые сбили в Африке: что известно

Атака российского "Шахеда"

Реклама

Повстанцы в Мали впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который государство-агрессор применяет для ударов по Украине. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что беспилотник содержал электронику китайских компаний и компоненты иностранного производства.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

По его словам, «Шахед», который был сбит 18 мая на севере Мали, использовался для поддержки связанных с РФ наемников в регионе.

Реклама

Власюк уточнил, что речь идет о новой модификации серии «КК» с воздушным подрывом боевой части.

Он отметил, что российский дрон содержал компоненты (микросхемы, транзисторы, диоды и реле) китайских компаний Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial. Также использовались детали STMicroelectronics.

«Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы — в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство», — заявил Власюк.

Уполномоченный президента по санкционной политике добавил, что такая же конфигурация электроники содержится в дронах, которые Россия применяет против Украины.

Реклама

«История с Мали показывает, насколько быстро технологии dual-use превращаются в инструмент экспорта войны. Пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство БПЛА и в дальнейшем будет масштабироваться вместе с географией их применения», — добавил Власюк.

Напомним, недавно российские наемники из «Африканского корпуса» Минобороны РФ, которые поддерживают правительственные войска в Мали, вынуждены были покинуть свою базу в городе Кидаль, понеся потери в боях с повстанцами.

Тогда же сообщалось, что в Мали был сбит российский вертолет с наемниками.

Новости партнеров