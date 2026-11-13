Российский шпион в штабе НАТО: в Британии задержан боевой офицер США с "безупречной" карьерой

В штабе НАТО обнаружили шпиона РФ

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В Великобритании задержан 41-летний подполковник армии США Брендон Тайнер, подозреваемый в попытке передать России секретную информацию во время службы в штабе НАТО.

Об этом пишет Newsweek, а личность военного также подтвердили американские чиновники агентству AP.

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Подозреваемый работал старшим офицером по кадровой работе в Корпусе быстрого реагирования НАТО, штаб которого расположен на военной базе Имджин вблизи города Глостер в Англии. Его задержали 10 ноября в рамках расследования по возможному шпионажу в пользу России.

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Что известно о подозреваемом в шпионаже

Брендон Тайнер вступил в армию США в 2008 году, а в 2024-м получил звание подполковника. Он имеет боевой опыт и по-прежнему служил в Афганистане, Ираке и Катаре. Среди его наград – американская Бронзовая звезда и медаль за выдающуюся службу в обороне.

В штабе НАТО Тайнер занимал должность старшего офицера по кадровой работе. Корпус быстрого реагирования Североатлантического союза объединяет военных из 20 стран и готовится к кризисным ситуациям и операциям, которые могут потребовать быстрого развертывания сил.

Британская полиция подозревает американца в правонарушениях, предусмотренных в разделах 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года. Речь идет о помощи иностранной разведывательной службе и возможном получении или разглашении защищенной информации.

Успел ли подполковник передать секретные данные России

По информации американского чиновника, ни одна информация в Россию не попала. В то же время неизвестно, к какому уровню разведывательных сведений имел доступ Тайнер.

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Задержание явилось результатом совместной операции британской контртеррористической полиции, ФБР и американских военных структур. Правоохранители также провели обыски по двум адресам в графстве Глостершир.

12 ноября британская полиция получила разрешение на дальнейшее содержание подозреваемого под стражей - до 19 ноября. Официальные обвинения на момент последнего сообщения полиции еще не были оглашены. Кремль отрицал всякую связь с этим делом.

Российские шпионские сети в Европе - последние новости

Европейские спецслужбы в последние месяцы разоблачают подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой в разных странах. 10 ноября в Польше задержали двух украинцев в возрасте 24 и 25 лет. По версии следствия, они по криптовалюте фотографировали военные объекты, а также поджигали автомобили. Следователи считают, что использование машин с номерами, подобными номерам украинской армии, могло быть попыткой переложить ответственность на Украину.

За несколько дней до этого польские спецслужбы задержали еще шесть человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой. Следствие считает, что группа организовала незаконную поставку материалов для российского военного производства . Среди задержанных – пять граждан Польши и гражданка России. Четырех фигурантов суд отправил под арест.

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В октябре немецкие правоохранители задержали гражданина Украины, подозреваемого в сборе разведывательных данных для России . По версии следствия мужчина интересовался военными объектами НАТО и немецкой оборонной промышленностью, в частности производством бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ. Он якобы поддерживал связь с российской разведкой через посредника, по меньшей мере, с лета 2025 года.

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