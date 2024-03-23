Российский силовик, отрезавший ухо задержанному террористу, продает свой нож

На одежде одного из российских силовиков, привлеченных к задержанию подозреваемых в террористическом нападении в Подмосковье, была символика неонацистов.

Российский силовик, который во время задержания подозреваемого в теракте в "Крокус Сити Холл" под Москвой отрезал ему ухо и заставлял его есть, кичится своим поступком.

Об этом сообщил российский оппозиционер, журналист Александр Невзоров, опубликовав скрин из сообщения на одном из "ватных" каналов.

По его словам, садист, покалечивший задержанного, решил продать нож, которым он отрезал ухо предполагаемого террориста.

"Они не только не стесняются своего поведения, но и выставили нож, которым отрезали ухо на продажу. Обещают поступать с террористами так, как приказал Путин — пытать и убивать”, — прокомментировал Невзоров.

Сообщения о российских силовиках, которые кичатся задержанием террористов

При этом он обратил внимание на неонацистскую символику, которая почему-то была на одежде одного из российских силовиков, привлеченных к задержанию.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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