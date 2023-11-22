Российский след украинских авиакомпаний: что обнаружил взлом почтового ящика пилота РФ Ил-76

Это очередной повод напомнить о пласте проблем, которым также следует уделять внимание украинским спецслужбам, под носом которых фактически происходит коллаборация с агрессором.

Накануне группа "InformNapalm" обнародовала выдержки из анализа сломанного электронного почтового ящика пилота самолета Ил-76 российской подсанкционной авиакомпании "Авиакон Цитотранс" Максима Оккса. Из полученных данных можно сделать выводы о географии перелетов самолетов этой и других авиакомпаний в интересах военных и российского правительства – Мали, Иран, Южная Африка. Впрочем, за кадром осталась почти прямая связь авиакомпании с Украиной, которая существенно углубляет интерес к этой важной утечке.

Публикация на сайте InformNapalm/Скриншот

Об этом говорится в материале Дмитрия Золотухина для издания Medium.

Бизнес Валерия Савельева

Грузовая авиакомпания "Авиакон Цитотранс" принадлежит предпринимателю из Екатеринбурга и депутату Свердловской областной думы Валерию Савельеву. Компания является частью его AVS Group, в которую, кроме авиаперевозчика, входят также проекты в сфере недвижимости и туризма, а также "Универсальная логистическая компания".

Валерий Савельев/Фото из открытых источников

Против бизнеса Савельева введены санкции НАПК (Украина), а также США и Канады. На сайте НАПК причиной санкций назван тот факт, что "Авиакон Цитотранс" "отправляет военное оборудование, такое как ракеты, боеголовки и детали для вертолетов, по всему миру". Например, авиакомпания отправляла военную технику в Венесуэлу, Африку и другие страны.

"Как один из примеров своих усилий, по состоянию на сентябрь 2022 года, "Авиакон Цитотранс" пытался использовать турецкую компанию и турецких дипломатов для содействия продаже российского военного оборудования за границу от имени ОАО "Рособоронэкспорт", — говорится в сообщении на сайте НАПК.

По данным ресурса russianplanes, компания эксплуатирует 6 самолетов Ил-76 с бортовыми номерами RA-76842, RA-76502, RA-76846, RA-78765, RA-76483 и RA-76807. До 2021 года в компании работал еще один самолет – с серийным номером 1033418600 и бортовым RA-76386. Сегодня он находится под украинской регистрацией авиакомпании "Зет Авиа" (бортовой UR-CTU), которая так же как "Авиакон Цитотранс", участвует в перевозках в регионе Северной Африки, в частности, являлась фигурантом отчетов специальной группы ООН о нарушении эмбарго на поставку оружия. в Ливию.

Интересно, что на Ближний Восток и в Африку компания Савельева вышла относительно недавно – в период после пандемии коронавируса. В местных медиа Урала писали, что до этого господствующее положение на этом рынке занимала Зет Авиа. Как мы выясним дальше — тоже не чужда авиакомпания Савельева из Украины.

В апреле сотрудники Савельева ярко поздравили его с 60-летием песенкой о СССР.

Кто такой Олег Сергеев?

ООО "Зет Авиа" (36420097) основано в 2009 году в аэропорту гражданской авиации города Херсон россиянами Олегом Сергеевым (согласно данным его профиля в соцсети LinkedIn — закончил Государственный медицинский институт в Екатеринбурге, а ныне работает в ОАЭ), Владимиром Скорняковым Сергеевым (не родственники).

Олег Сергеев/Фото из открытых источников

В своем блоге об авиации Сергеев постоянно упоминал о Зет Авиа, как на своем сайте ( архивная копия ), так и на странице в LinkedIn, подтверждая, что имел к ней отношение и после выхода из состава бенефициаров.

Google-поиск показывает 86 упоминаний ZetAvia на блоге Сергеева/Скриншот

Сейчас владельцами компании "Зет Авиа" являются Владимир Евтушенко и гражданин Индии Вадаккевид Шрикумар Пулинчери. Владимир Евтушенко является одним из миноритарных партнеров депутата Верховной Рады Украины четвертого созыва Анатолия Левина в компании ООО "Авиационная компания "А.Т.И." (30116451). Левин также является владельцем "Авиаремонтного предприятия УРАРП", которое также имеет отношение к грузовым перевозкам в проблемных регионах.

Олег Сергеев — тоже из Екатеринбурга и является партнером Валерия Савельева из "Авиакон Цитотранса". В 2021 году они вместе с Сергеевым основали в Объединенных Арабских Эмиратах авиакомпанию Deek Aviation с базой самолетов в Краснодаре.

Российские СМИ писали о том, что Deek Aviation является руководящей структурой группы Fly Sky Airlines (ее компании есть в Украине и Кыргызстане), хотя наши данные свидетельствуют, что эти авиакомпании относятся к сфере влияния предпринимателя индийского происхождения Джайдипа Мирчандани, а конкуренция на этом рынке достаточно условной.

Впрочем, у команды расследователей издания Medium есть гипотеза о возможной связи между Вадаккевидом Шрикумаром Пулинчери, бенефициаром "Зет Авиа", и индийцем Джайдипом Мирчандани. Однако на данный момент доказательств их связи пока не установлено.

По меньшей мере два борта, которые "Зет Авиа" эксплуатирует сегодня — UR-CTO и UR-CTX — фигурировали в отчетах группы ООН по поддержке сил повстанцев генерала Халифы Хафтара в Ливии (противостоит официально признанному правительству, поддерживается ГРУ МО России, недавно встречался с Путиным ). .

При этом последний самолет (UR-CTX) был передан "ЗетАвиа" от сил Хафтара – он фигурировал на военном параде в Бенгази в 2021 году под ливийским бортовым номером 5A-EWX. Также зафиксирован на маршрутах в Сомали, Нигер, Руанду, Кот-д-Ивуар, Эфиопию, Джибути и т.д. Владельцем обоих самолетов является ASTRA WAY FZC (ОАЭ).

I have been informed this tweet I made about Il-76TD ST-EWX having crudely switched its registration on the side to 5A-EWX was used as a primary source in the final report of the UN Panel of Experts on Libya for identifying the aircraft as a violator of the UN weapons embargo. https://t.co/jFW1cNubf9 pic.twitter.com/6356It4czZ — Evergreen Intel (@vcdgf555) June 14, 2022

Еще один самолет "ЗетАвиа", UR-ZAR осуществляет рейсы в Уганду, Сомали, Бенин, Гану, Центральноафриканскую Республику, в частности, в феврале доставил в Бенин вертолеты из Испании. Владельцем борта является упомянутое ООО "Авиаремонтное предприятие УРАРП".

I have been informed this tweet I made about Il-76TD ST-EWX having crudely switched its registration on the side to 5A-EWX was used as a primary source in the final report of the UN Panel of Experts on Libya for identifying the aircraft as a violator of the UN weapons embargo. https://t.co/jFW1cNubf9 pic.twitter.com/6356It4czZ — Evergreen Intel (@vcdgf555) June 14, 2022

В конце 2020 года самолет "Зет Авиа" UR-CPS попал в СМИ как такой, которым планировали незаконно вывезти детали военного назначения из аэропорта Николаева. Контрабанду обнаружила и прекратила СБУ. Другие три самолета, участвовавших в поддержке сил Хафтара под бортовыми номерами "ЗетАвиа" в 2021 году (UR-CIV, UR-CIB, UR-CIG), сейчас находятся на регистрации Кыргызстана.

Deek Aviation упоминается в Отчете Группы ООН за 2019 год как компания, являвшаяся фактическим оператором самолетов UR-CRP и UR-CMC авиакомпании "Европа Эйр" (владелец Infinite Seal Inc., БВО) на момент их уничтожения в аэропорту Эль-Джуфра в июле 2019 год. Считается, что самолеты привезли оружие силам Хафтара, а уничтожены были из турецкого беспилотника (Турция поддерживает международно признанное правительство Ливии, воюющей с Хафтаром). Кстати, другие самолеты "Европа Эйр" после уничтожения этих двух бортов перешли в Fly Sky Airlines Ukraine.

В 2021 году Deek Aviation приобрела 3 борта Ил-76 у российской авиакомпании "Алроса" и сдала в управление компании Gelix Aviation, которая тогда была зарегистрирована в Перми (борты должны были базироваться в Ульяновске). В настоящее время акционерное общество "Авиакомпания Геликс" зарегистрировано в Югре Ханты-Мансийского округа. По данным Спарк, на 2020 год держателем 100% акций общества было ООО Вертолетные проекты, которое, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированному в аэропорту Домодедово АО Флай ской холдинг. Ироническим совпадением (другие доказательства пока отсутствуют) является тот факт, что генеральным директором этой компании является лицо по имени Гетманцев Юрий Петрович.

Логисты из Екатеринбурга

С Екатеринбургом и украинским "Зет Авиа" странным образом связана и еще одна эмиратская компания — Technoline FZC. Из 11-ти самолетов Ил-76, эксплуатантом которых в разное время была Зет Авиа, владельцем 6-ти была именно эта фирма. 4 борта участвовали в поддержке сил Хафтара в Ливии в нарушение международных эмбарго и режима санкций как раз в период, когда ими владела эмиратская компания. Она также фигурирует в "ливийских отчетах".

Скриншот из отчета Экспертной группы ООН по Ливии

Регистрационных документов и данных на бенефициаров компании в открытом доступе нет. Кроме телефона есть также электронная почта: technoline@nsc.ae. Она была размещена на хостинге компании North South Cargo, специализирующейся на перевозках из России в ОАЭ и наоборот (сейчас сайт переехал на https://nsc-cargo.ru/).

Несмотря на то, что в сети российская компания называется Север-Юг, ее юридическое название — ООО Урал Брок Сервис-Консультант и работает она в Екатеринбурге. Примечательно, что на сайте компании изображен самолет Ил-76 с уже упомянутым бортовым номером RA-76386, ранее принадлежавшим "Авиакону Цитотранса", а сейчас летает во флоте "Зет Авиа" и принадлежит эмиратской ASTRA WAY FZC.

По данным "ImportGenius", Technoline FZC поставляла оборудование для воздушных судов украинским предприятиям, связанным с концерном "Титан" Анатолия Левина — ООО "Флайт Сервис ЛТД" (21653858), ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП" (3018) Technoline FZC и "Флайт Сервис ЛТД" (21653858) фигурировали в уголовном производстве №22019150000000011, в рамках которого следователи СБУ установили, что с 2015 по 2019 годы из Украины с нарушением установленного порядка Д-30 регулярно вывозились авиа.

Также фирма Technoline поставляла детали предприятиям Российской Федерации: ООО ЯШЗ Авиа (компания Ярославского шинного завода, кандидат на санкции в Украине), ООО Урал Авиа, ОАО Ростовский завод гражданской авиации №412 и АО Уральский завод гражданской авиации .

На сайте "ЯЗШ Авиа" как дилер их продукции отмечена компания ASTRA WAY FZC. В Украине эта компания фигурирует в Реестре гражданских воздушных судов Госавиаслужбы как трех собственных зарегистрированных в Украине самолетов, которые эксплуатирует украинская “ЗетАвиа”.

Скриншот из открытого реестра гражданских воздушных судов

Полномасштабное вторжение продолжается – российские самолеты летают

Вышеперечисленные факты — лишь небольшой кусок пазла, показывающий, как переплетаются интересы украинского авиабизнеса и российских специальных служб, оказывающих политическое влияние на ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в том числе, через военное содействие местным "альтернативным" режимам.

Гроздь украинских и эмиратских компаний, тесно связанных с российским подсанкционным бизнесом, зафиксированных в Отчетах ООН о нарушении вооруженного эмбарго в Ливии, продолжают работать в регионе, не понеся никакой ответственности за свою деятельность, да еще подыгрывая своими действиями интересы России.

Слом ящика пилота подсанкционного "Авиакон Цитотранса" — очередной повод напомнить о пласте проблем, которым также следует уделять внимание украинским спецслужбам, под носом у которых фактически происходит коллаборация с агрессором путем логистической поддержки ее партнеров в горячих точках.

На данный момент, по меньшей мере, две авиакомпании, которые уже в течение пяти лет фигурируют в расследованиях, связанных с российскими спецслужбами, продолжают спокойно эксплуатировать самолеты с сертификатами Госавиаслужбы Украины: ООО "Флай Скай Эйрлайнз" и ООО "ЗетАвиа".

Читайте также: