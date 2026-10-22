Российский спутник опасно приблизился к аппарату, связанному с Украиной: что задумал Кремль

Российский спутник / © Pixabay

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Российский спутник «Космос-2612» совершил необычный маневр на орбите, приблизившись к коммерческому спутнику ICEYE-X36, который потенциально может предоставлять разведывательные данные Украине. По разным оценкам, расстояние между аппаратами могло сократиться до нескольких десятков или даже метров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию LeoLabs, отслеживающую движение космических объектов.

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15 октября российский спутник начал приближаться к ICEYE-X36, сократив расстояние с 350 до менее пяти километров уже на следующий день. В выходные он оставался поблизости, корректируя свою орбиту, а в понедельник начал удаляться.

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Точная дистанция максимального сближения остается неизвестной. По оценкам LeoLabs, она могла составлять около 500 метров, в то время как данные, проанализированные The War Zone, указывают на 26 метров. Space.com предполагает, что спутники могли оказаться даже в нескольких метрах друг от друга.

"Хотя намерения остаются непонятными, такое поведение требует дальнейшего наблюдения", - заявили в LeoLabs.

Почему Россия могла заинтересоваться спутником ICEYE

Компания ICEYE имеет около 80 радиолокационных спутников, которые способны получать снимки Земли в любую погоду, днем и ночью. Часть данных использует Украина для военной разведки.

В январе компания заключила соглашение, предусматривающее постоянное обеспечение Минобороны Украины информацией о ситуации на поле боя. В то же время неизвестно, используется ли для этого именно ICEYE-X36.

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По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), еще в мае четыре российских спутника сменили орбиты, чтобы приблизиться к траектории ICEYE-X36. Эксперты отмечают, что такие маневры нуждаются в значительных расходах топлива.

Представитель Secure World Foundation Виктория Самсон предполагает, что Россия может пытаться выяснить возможности спутника, получить информацию об объектах его наблюдения или опробовать средства вмешательства в связь. Не исключает он и демонстрации военной силы в космосе.

Подобные сближения российских аппаратов с американскими разведывательными спутниками уже фиксировались в 2020 и 2022 годах. Однако тогда расстояние между ними составляло десятки километров, тогда как речь идет о значительно меньшей дистанции.

В LeoLabs подчеркивают, что сам маневр не доказывает враждебные намерения Москвы, однако демонстрирует ее потенциальные возможности для разведки, создания препятствий или будущих операций в космосе.

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В компании ICEYE подтвердили, что следят за ситуацией, и заверили: их спутниковая группировка спроектирована для непрерывной работы даже при проблемах с отдельными аппаратами.

Россия усугубляет угрозы в космосе: что говорят аналитики

По данным Института изучения войны (ISW), опасные маневры российских спутников являются частью более широкой политики Кремля, направленной против космических аппаратов других государств не менее 2022 года.

Аналитики отмечают, что Россия в течение нескольких месяцев совершала маневры вблизи ICEYE-X36, принадлежащего компании, обеспечивающей Украину разведывательными снимками. По оценке ISW, 19 октября российский "Космос-2612" мог приблизиться к нему на 26 метров. Среди возможных целей таких действий называют сбор разведывательных данных, инспекцию спутников и создание препятствий для их работы.

В ISW считают, что подобная активность свидетельствует о готовности Москвы вмешиваться в работу космической инфраструктуры США и их союзников, поддерживающих Украину. В то же время подлинные намерения российской стороны остаются неизвестными.

Ранее также сообщалось, что американский разведывательный спутник USA-32, запущенный еще при холодной войне, неожиданно разрушился на околоземной орбите, образовав облако обломков. Причины инцидента до сих пор не установлены, а доказательств его связи с действиями России нет.

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