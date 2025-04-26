Российский спутник, связанный с программой космического ядерного оружия, вышел из-под контроля – аналитики США

Спутник / © Associated Press

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Секретный российский спутник, который, по мнению официальных лиц США, связан с программой ядерного противоспутникового оружия, вращается неконтролируемо. Это может свидетельствовать, что он вышел из строя, и означает поражение усилий Москвы по созданию космического оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских аналитиков.

Согласно данным доплеровского радара компании LeoLabs, занимающейся наблюдением за космосом, и оптическими данными Slingshot Aerospace, спутник Cosmos 2553, запущенный Россией за несколько недель до вторжения в Украину в 2022 году, в течение последнего года демонстрировал изменения в движении, которые могут свидетельствовать о его медленном падении.

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Еще в ноябре 2024 года LeoLabs обнаружила то, что казалось ошибочным движением спутника. В декабре компания повысила свою оценку до «высокой уверенности» в падении на основе дополнительных радиолокационных данных и изображений со спутника, сделанных другой космической компанией.

«Это наблюдение убедительно указывает на то, что спутник больше не контролируемый», — говорится в опубликованной в пятницу, 25 апреля, оценке космической угрозы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Космическое командование США, отслеживающее объекты в космосе и осуждающее российские военные спутники в прошлом, заявило, что ему известно об изменении высоты Cosmos 2553, но отказалось дать дальнейшую оценку его текущего состояния.

Раньше спутник демонстрировал признаки странного поведения. Slingshot, чья глобальная сеть телескопов отслеживает космический корабль с его запуска 5 февраля 2022 года, обнаружил его нисходящее движение в мае 2024 года.

«Slingshot заметил, что яркость объекта стала переменной, что указывает на потенциальное падение», — сказал представитель компании.

Что известно о русском спутнике

Спутник Cosmos 2553 находился на относительно изолированной орбите на высоте примерно 2000 км над Землей, в горячей точке космического излучения, которую спутники связи или наблюдение за Землей обычно избегают.

Представитель Космического командования США заявил, что Россия утверждает, что миссия Cosmos 2553 состоит в испытании бортовых приборов в среде с высоким уровнем радиации, «но это не соответствует его характеристикам».

«Эта непоследовательность в сочетании с продемонстрированной готовностью нацеливаться на объекты США и союзников на орбите увеличивает риск неправильного восприятия и эскалации», — сказал спикер.

Космос 2553 является одним из десятков российских спутников в космосе, подозреваемых в связях с военными и разведывательными программами.

Напомним, ранее разведка США сообщала, что Москва «разрабатывает спутник для переноса ядерного оружия».