Российский Су-27 выпустил ракету по самолету Британии: все детали таинственной истории

В прошлом году российский истребитель Су-27 выпустил две ракеты по британскому самолету. Оккупанты сообщили о технической неисправности, однако мировые СМИ утверждают, что это не правда.

Российский самолет в прошлом году выпустил ракету по британскому самолету из-за неправильно услышанного или трактованного приказа. Пилот выпустил две ракеты, первая из которых, к счастью, промахнулась, а не вышла из строя, как утверждали сразу после инцидента.

О деталях инцидента пишет BBC.

Россия утверждала, что инцидент в сентябре прошлого года произошел из-за "технической неисправности". Тогда Министерство обороны Великобритании публично приняло объяснение России. Но теперь три высокопоставленных западных источника в обороне сообщили, что российские сообщения, перехваченные самолетом Королевских ВВС RC-135 Rivet Joint, сильно отличаются от официальной версии.

Что тогда произошло?

Британский королевский самолет (PAF) 29 сентября прошлого года выполнял миссию наблюдения над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27.

Перехваченные коммуникации показывают, что один из российских пилотов считал, что ему разрешили нацелиться на британский самолет после неоднозначной команды российской наземной станции.

Теперь стало известно, что экипаж RAF мог прослушать инцидент, который мог привести к их смерти. В то же время, Министерство обороны Британии не обнародует подробности этих сообщений.

"Нашим намерением всегда было защитить безопасность наших операций, избежать ненужной эскалации и информировать общественность и международное сообщество", – говорят в Минобороны Британии.

Что на самом деле произошло?

Когда два российских СУ-27 приблизились к самолету-разведчику Королевских ВВС, они получили сообщение от диспетчера наземной станции. Один западный источник сообщил BBC, что слова, прозвучавшие от диспетчера, были такими: "У вас есть цель".

Эту неоднозначную фразу один из российских пилотов воспринял как разрешение на огонь.

Отмечается, что столь свободные формулировки свидетельствуют о высокой степени непрофессионализма причастных лиц. К счастью, российский пилот выпустил ракету "воздух-воздух", которая запустилась, но не смогла навести на цель. Это была ошибка пилота, а не поломка.

Источники в обороне сообщили BBC, что тогда между двумя российскими пилотами даже возникла ссора. Первый считал, что все понял правильно, а второй был уверен, что им не давали разрешение на огонь. Говорят, он ругался на своего товарища и говорил, что он не думает, что делает.

И если первая ракета не попала в цель, то вторая просто упала с крыла, что означает либо неисправность оружия, либо то, что запуск был прерван.

Как событие трактуют в Британии

Через три недели правительство Великобритании подтвердило инцидент. После объяснения российского министерства обороны это было названо "технической неисправностью".

В заявлении к парламентариям 20 октября тогдашний министр обороны Бен Уоллес назвал это "потенциально опасным столкновением". Но он таки принял объяснение россиян: "Мы не считаем этот инцидент умышленной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ соглашается, что это произошло из-за неисправности".

Как инцидент был воспринят в США

Секретная утечка разведданных показала, что американские военные говорили о случившемся более остро. В ряде документов, опубликованных в Интернете американским лётчиком Джеком Тейксерой, этот инцидент описывали как "почти сбитие".

"Инцидент был гораздо серьезнее, чем сначала его рисовали, и мог быть равнозначен акту войны", — сообщает издание New York Times.

В чем тайна?

Возможно, существует несколько причин, по которым Министерство обороны Великобритании не захотело предоставить полную информацию. Во-первых, Соединенное Королевство не хотело бы обнародовать масштабы сбора разведданных и подробности перехваченных сообщений.

Что еще важнее, ни одна из сторон не желала эскалации – такой, которая потенциально могла бы вовлечь члена НАТО в военную конфронтацию с Россией. Но этот инцидент еще раз показывает, как одна ошибка и просчет одного человека могут спровоцировать более широкий конфликт.

Министерство обороны сообщило BBC, что "этот инцидент является ярким напоминанием о потенциальных последствиях варварского вторжения Путина в Украину". Это уже не первый случай, когда безрассудный российский пилот нацелился на самолет НАТО в международном воздушном пространстве.

В марте в начале этого года российский самолет сбил американский беспилотный дрон наблюдения, также летавший над Черным морем. За этот инцидент российский пилот был награжден медалью, но большинство экспертов сходятся во мнении, что это было мгновенной удачей, а не следствием навыков или здравомыслия. Это показывает серьезные вопросы к дисциплине и профессионализму военно-воздушных сил России.

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