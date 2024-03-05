Российский "супер-танк "Армата" не появится в Украине: британская разведка объяснила почему

Россия не решается бросить свой новейший танк "Армата" на войну в Украине, ведь боится, что его уничтожат ВСУ.

Несмотря на многочисленные анонсы и обещания, Россия так и не развернула в Украине свой самый современный основной боевой танк Т-14 "Армата".

Об этом пишет разведка Минобороны Британии в своем отчете за 5 марта.

Так, 4 марта 2024 года Сергей Чемезов, глава российской оборонной компании "Ростех", заявил, что самый современный российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата" поступил на вооружение российской армии, но не будет развернут в Украине. Чемезов заявил, что это связано с высокой стоимостью, ограничивающей масштабное производство ББТ "Армата".

Дебют БТР "Армата" состоялся в российский День Победы 2015 года — тогда танк застрял во время репетиции. Далее 1-я гвардейская танковая армия должна была получить Т-14 "Армата" 2021 года, однако маловероятно, что поставки в любое подразделение на передовой таки состоялись.

Позже в декабре 2022 года танк нового поколения был замечен во время учений на юге России, и кремлевские информационные агентства заявили, что он будет использован в Украине.

"На сегодняшний день почти наверняка можно утверждать, что Т-14 "Армата" не был развернут в Украине. Это очень вероятно из-за потенциальных репутационных убытков от потери "престижной машины в бою", а также из-за необходимости производства большего количества танков, которое можно удовлетворить только за счет других вариантов", — утверждают в британской разведке.

Напомним, осенью 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что россияне ни разу не применили танки "Армата" на фронте. Он сказал, что президент РФ Владимир Путин опасается отправлять эти машины на фронт, поскольку это чревато серьезными имиджевыми потерями для его и без того вялой оборонки.

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