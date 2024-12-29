Российский священник уехал на войну как штурмовик: в чем причина

Обвиняемого в попытке изнасилования студентки российского священника из Екатеринбурга отправили на войну с Украиной.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на местного митрополита.

По словам одного из иерархов РПЦ, священник Екатеринбургской епархии Даниил Сидоров будет теперь выполнять "другое служение" как рядовой десантно-штурмового взвода. При этом он выразил надежду, что тот на поле боя "принесет плоды покаяния".

Следствие установило, что 10 ноября этого года 26-летний иерей выследил 19-летнюю девушку и напал на нее, когда она пыталась попасть домой.

Сначала он не давал ей зайти в подъезд и трогал за интимные места, а потом свалил на землю и схватил за волосы. В течение всего этого времени священник мастурбировал.

Крики студентки услышала мать и увидела, как Сидоров скрылся. Кроме того, этот инцидент попал на камеру домофона.

После задержания священника по делу появился новый эпизод – о ранее предпринятых Сидоровым попытках домаганий сообщила 38-летняя местная жительница.

У фигуранта есть жена и ребенок. Женщина присутствовала на заседании суда, но отказалась говорить с прессой.

Сидоров был клириком храма Сослания Святого Духа "Великий Златоуст", а кроме того, работал секретарем-референтом местного митрополита.

Напомним, ранее в Москве полиция задержала в церкви прихожанина Алексея Севастьяненко, придерживающегося антивоенных взглядов. По словам задержанного, донос в полицию написал настоятель этого храма протоиерей Андрей Ткачев, который переехал из Украины в 2014 году.

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