Российский танкер с дизелем дрейфует возле США: груз никто не хочет покупать

Нефтяной Танкер / © Associated Press

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Танкер с российским дизельным топливом, ранее направлявшийся в Соединенные Штаты, сменил курс вблизи американского побережья.

Об этом сообщает Bloomberg.

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На борту Agioi Fanendes находится около 40 тысяч тонн дизельного горючего, что эквивалентно почти 300 тысячам баррелей. В настоящее время танкер удаляется от восточного побережья США. С понедельника судно движется по зигзагообразному маршруту, не придерживаясь четкого направления.

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Таким образом, несмотря на договоренности по поставкам российского дизеля, ни одна партия этого горючего так и не досталась американским портам.

Как отмечает Bloomberg, после выхода из российского балтийского порта Приморск в конце октября танкер Agioi Fanendes сначала указал пунктом назначения Нью-Йорк. Впоследствии информацию сменили на формулировку «по указаниям».

Компания Eastern Mediterranean Maritime Ltd., которой принадлежит судно, заявила, что танкер продолжает двигаться по маршруту, поскольку порт для разгрузки до сих пор не определен.

«Направляется по маршруту, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден», — сообщили представители компании. Ранее они давали аналогичное объяснение по передвижению судна.

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Ожидалось, что договоренности между США и Россией по поставке топлива помогут снизить цены на американском рынке в преддверии промежуточных выборов в США. В то же время представители Демократической партии отмечали, что предусмотренные объемы поставок слишком незначительны, чтобы существенно повлиять на стоимость горючего.

Кроме того, остаются сомнения в способности России выполнить обещания по экспорту дизельного горючего. Дополнительным фактором является возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, влияющим на возможности РФ по производству нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Мы ранее информировали, что Россия получила рекордные $2,76 млрд в неделю от экспорта нефти с начала войны против Украины.

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