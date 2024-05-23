Российский танкер теневого флота попал в беду: что произошло

У танкера теневого флота РФ, перевозившего российскую нефть, отказал двигатель во время прохождения через турецкий пролив Дарданеллы, что повлекло за собой временную блокировку морского движения.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о танкере Hera 1. Инцидент произошел утром 23 мая у входа в пролив на северо-западе Турции, в результате чего движение в южном направлении было приостановлено на три часа, пока проводилась спасательная операция. Движение в южном направлении было восстановлено в 10:00 по местному времени, и танкер поставлен на якорную стоянку.

Судно направлялось к Суэцкому каналу с грузом около 730 000 баррелей российской нефти, загруженной в черноморском порту Новороссийск, свидетельствуют данные отслеживания судов. Согласно информации о судоходстве, конечным пунктом назначения является Индия. Его страховщик и бенефициарный владелец не указаны в базе данных Международной морской организации, что соответствует общему определению судна теневого флота, подчеркивают журналисты.

Агентство напомнило, что миллионы баррелей российской нефти перемещаются по всему миру – часто через узкие морские проливы – без ясного представления о том, как они застрахованы.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля раздалась серия взрывов. Люди сообщали о перекрытии Крымского моста. Пока известно, что в порту поражено российское судно – оно горело.

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