"Российский терроризм уже внутри дома": Сикорский отреагировал на нападение у границы с Польшей

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал российские удары вблизи польской границы новым шагом в эскалации конфликта и заявил, что гибридная война России против европейских стран уже приобрела «кинетический» характер.

Об этом он заявил на брифинге в воскресенье, 13 сентября.

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По словам Сикорского, действия России давно вышли за рамки информационных атак, дезинформации и шпионажа. Он подчеркнул, что Москва все чаще прибегает к физическим атакам и диверсиям на территории европейских государств.

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«Российский терроризм не просто стучит в дверь — он уже внутри дома. Это не просто какая-то неприятность в интернете, не просто дезинформация и не просто шпионаж», — заявил глава польского МИД.

Он напомнил о ряде инцидентов, которые, по его словам, свидетельствуют об изменении характера российских гибридных операций. В частности, Сикорский упомянул поджоги в Польше, попытки сбить пассажирские самолеты в Литве, а также попытку свести с рельсов поезд в Польше.

«Им [россиянам] это не удалось лишь из-за собственной некомпетентности», — сказал министр.

Сикорский также упомянул о нападении на аэропорт Лейпцига и о деятельности российских диверсионных групп в европейских странах.

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«У нас был налет на аэропорт Лейпцига и были „эскадроны смерти“, отправленные Путиным в Великобританию, Германию и другие страны», — заявил он.

Реакция Сикорского на нападение у границы с Польшей

Кроме того, польский министр прокомментировал российскую атаку в ночь на 13 сентября, в ходе которой был нанесён удар по территории международного пункта пропуска «Ягодин» на границе Украины и Польши. Под ударом оказалась, в частности, автозаправочная станция, расположенная неподалеку от пункта пропуска.

В польском командовании заявили, что во время атаки некоторые российские беспилотники действовали и даже поражали цели на расстоянии всего нескольких или около десяти километров от государственной границы Польши.

Сикорский подчеркнул, что отсутствие погибших в результате этого конкретного удара не означает, что ситуация не представляла серьезной опасности.

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«Я понимаю, что сегодня утром во время того конкретного нападения на границе никто не погиб, но это легко могло произойти», — отметил глава польского МИД.

Напомним, что Россия также обстреляла на украинско-польской границе локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава», следовавшего в столицу соседней страны.

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