Российский турист сфотографировался с голой задницей на фоне священной горы на Бали

Россияне продолжают вести себя в мире, как у себя дома. Так, российский турист на Бали сфотографировался с голой задницей на фоне вулкана.

Российский турист сфотографировался на фоне вулкана на Бали с голой задницей. За это ему грозит депортация.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российский турист сфотографировался с голым задом на фоне вулкана на Бали. После этого ему начали угрожать местные жители, хотят его депортировать из страны.

“Оказалось, что гора Агунг – священное место, которое сами балийцы считают пуповиной мира, а не местом для паскудства. Блогер Юрий Чиликин отдыхал на Бали. Недавно вместе с группой сходил на экскурсию в вулкан, где решил снять штаны и показать подписчикам свои горы. Они оценили. А вот местные активисты, которые следят за поведением туристов, нет. С их помощью фото пятой точки блоггера на фоне священного Агунга быстро завирусилось и перекочевало в локальные паблики”, – пишут РПЗ.

Сам же блогер якобы извинился и заявил, что "никого обидеть не хотел и очень раскаивается".

Напомним, что арестованный в Италии россиянин Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, скрылся из-под домашнего ареста.

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