Российский ученый-физик приговорен к 15 годам колонии строгого режима: в чем его обвинили

Осужденный свою вину не признает.

В российской столице завершился суд над 57-летним Александром Шиплюком — директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, доктором физико-математических наук, который в течение десяти лет занимался дизайном гиперзвуковых ракет. Ученого приговорили к 15 годам колонии строгого режима, поскольку его признали виновным в госизмене.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", пишет "Униан".

Шиплюк должен отсидеть за происшедшее 7 лет назад. Он исследовал и разрабатывал гиперзвуковые технологии.

Шиплюка обвинили в госизмене по ст. 275 УК РФ, в частности, в передаче секретных данных 2017 г. во время научной конференции в Китае.

Сын ученого Михаил заявил, что его отец вину не признает.

"Они с адвокатом сражались до последнего", – добавил родственник осужденного.

Александр Шиплюк стал четвертым из российских ученых-разработчиков вооружения, наказанным заключением в колонии.

Напомним, в России заочно осудили экспосла Украины в Казахстане. Известно, что Петр Врублевский приговорен к 6 годам заключения из-за его высказывания о якобы убийствах россиян.

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