Российский вертолет нагло нарушил воздушное пространство Финляндии

Вертолет Ми-17 вооруженных сил РФ пролетел над территорией соседней страны, углубившись на расстояние 4-4,5 км.

В среду, 4 мая, российский военный вертолет нарушил воздушную границу с Финляндией, которая в ближайшее время планирует присоединиться к НАТО, и некоторое время находился над территорией соседней страны.

Об этом сообщает местное издание yle со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.

По данным министерства, нарушение воздушного пространства с участием вертолета Ми-17 произошло вдоль восточной границы Финляндии между городами Кесалахти и Париккала.

Российский военный вертолет Ми-17 пролетел над территорией Финляндии, углубившись на расстояние 4-4,5 км.

Пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование инцидента.

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"Это уже второе нарушение воздушного пространства, совершенное российским воздушным судном в этом году", — сообщил пресс-секретарь Минобороны Финляндии Кристиан Ваккури.

Ранее нарушение воздушного пространства страны произошло 8 апреля, его совершил российский пассажирский самолет.

Города Кесалахти и Париккала, возле которых произошел инцидент, расположены на расстоянии 20 км друг от друга, примерно в 10 км к западу от границы Финляндии с Россией.

В марте этого года четыре российских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции в районе Балтийского моря над Готландом.

Напомним, Россия резко выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Как Финляндия готовится к вступлению в НАТО

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