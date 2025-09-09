Российский вертолет вторгся в Эстонию: Таллин выразил решительный протест

Вертолет РФ нарушил пространство Эстонии / © Flickr/Игорь Кондаков

Реклама

В воскресенье, 7 сентября, российский вертолет Ми-8 без разрешения залетел в воздушное пространство Эстонии и находился там около четырех минут.

Об этом сообщила пресс-служба Эстонских оборонных сил.

«Русский вертолет Ми-8 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и оставался там около четырех минут», — говорится в сообщении.

Реклама

Уточняется, что у вертолета не было плана полета, транспондер был выключен, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими службами воздушного движения отсутствовала.

На этом фоне Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного по делам посольства России и вручило ему ноту протеста.

Это уже не первый подобный случай в этом году. До инцидента 7 сентября россияне дважды нарушали воздушное пространство Эстонии.

Ранее сообщалось, что в граничащем с Украиной польском Люблинском воеводстве взорвался неизвестный объект.

Реклама

Мы ранее информировали, что Кремль обостряет риторику по Балтийскому морю и может готовиться к войне.