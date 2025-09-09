- Дата публикации
-
Категория
Мир
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский вертолет вторгся в Эстонию: Таллин выразил решительный протест
Российский военный вертолет Ми-8 незаконно вторгся в воздушное пространство Эстонии, после чего Таллин выразил Москве решительный протест.
В воскресенье, 7 сентября, российский вертолет Ми-8 без разрешения залетел в воздушное пространство Эстонии и находился там около четырех минут.
Об этом сообщила пресс-служба Эстонских оборонных сил.
«Русский вертолет Ми-8 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и оставался там около четырех минут», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у вертолета не было плана полета, транспондер был выключен, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими службами воздушного движения отсутствовала.
На этом фоне Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного по делам посольства России и вручило ему ноту протеста.
Это уже не первый подобный случай в этом году. До инцидента 7 сентября россияне дважды нарушали воздушное пространство Эстонии.
