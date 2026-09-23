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Российский вертолет залетел в Польшу: военные сделали заявление
Полет русского вертолета отслеживали радиолокационные системы Вооруженных сил Польши.
Соседняя Польша сегодня, 23 сентября, зафиксировала нарушение воздушного пространства российским вертолетом Ми-8. Инцидент произошел в 11:08 к северу от населенного пункта Бранево, граничащего с Калининградской областью.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
«Вертолет двигался из Кенигсбергской области. Он вошел в польское воздушное пространство на максимальную глубину примерно 300 метров и оставался там 42 секунды», — сообщили военные.
Отмечается, что полет Mi-8 контролировали радиолокационные системы Вооруженных сил: поднимали в воздух истребители, а наземные силы и средства оставались в состоянии боевой готовности.
«Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия еще раз проверяет готовность наших средств противовоздушной обороны. Экипажи систем противовоздушной обороны ведут круглосуточное наблюдение, находясь в готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства», — заявили польские военные.
Напомним, днем 15 сентября в Польше вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзиково зафиксирован неизвестный беспилотник. Дрон вошел в запретную для полетов зону, но польские военные не стали его сбивать. По данным издания Onet, звоны просто позвонили по телефону на экстренную линию 112.