Российский вертолет залетел в Польшу: военные сделали заявление

Вертолет Ми-8. / © Getty Images

Реклама

Соседняя Польша сегодня, 23 сентября, зафиксировала нарушение воздушного пространства российским вертолетом Ми-8. Инцидент произошел в 11:08 к северу от населенного пункта Бранево, граничащего с Калининградской областью.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Реклама

«Вертолет двигался из Кенигсбергской области. Он вошел в польское воздушное пространство на максимальную глубину примерно 300 метров и оставался там 42 секунды», — сообщили военные.

Реклама

Отмечается, что полет Mi-8 контролировали радиолокационные системы Вооруженных сил: поднимали в воздух истребители, а наземные силы и средства оставались в состоянии боевой готовности.

«Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия еще раз проверяет готовность наших средств противовоздушной обороны. Экипажи систем противовоздушной обороны ведут круглосуточное наблюдение, находясь в готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства», — заявили польские военные.

Напомним, днем 15 сентября в Польше вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзиково зафиксирован неизвестный беспилотник. Дрон вошел в запретную для полетов зону, но польские военные не стали его сбивать. По данным издания Onet, звоны просто позвонили по телефону на экстренную линию 112.

Новости партнеров

Новости партнеров