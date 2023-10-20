Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД сгорел в аэропорту Душанбе

В Таджикистане самоликвидировался российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он выкатился из взлетно-посадочной полосы и просто сгорел.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в Душанбе.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября при разгоне у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.
По данным источников, на борту находились 8 человек. Экипаж не пострадал.
Предварительная причина пожара в российском самолете – разрушение пневматики колеса при разгоне с последующим попаданием элементов в мотор. Якобы именно поэтому в двигателе и начался пожар.
Напомним, ВСУ за последние 10 дней ликвидировали пять российских штурмовиков типа Су-25. Кроме того, 17 октября Украина нанесла мощный удар по временно оккупированным Луганску и Бердянску. По словам россиян, эта атака стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций;
- специальная техника, находившаяся на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- состав боеприпасов;
- повреждены взлетные полосы аэродромов.
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