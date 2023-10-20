Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД сгорел в аэропорту Душанбе

В Таджикистане самоликвидировался российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он выкатился из взлетно-посадочной полосы и просто сгорел.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в Душанбе.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября при разгоне у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.

По данным источников, на борту находились 8 человек. Экипаж не пострадал.

Предварительная причина пожара в российском самолете – разрушение пневматики колеса при разгоне с последующим попаданием элементов в мотор. Якобы именно поэтому в двигателе и начался пожар.

Напомним, ВСУ за последние 10 дней ликвидировали пять российских штурмовиков типа Су-25. Кроме того, 17 октября Украина нанесла мощный удар по временно оккупированным Луганску и Бердянску. По словам россиян, эта атака стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

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