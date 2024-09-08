Российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии: президент сделал заявление

Российский военный беспилотник влетел в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии и разбился.

Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 8 сентября.

Инцидент произошел в восточной части Латвии, в Резекненском крае, 7 сентября.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", – заявил Ринкевичс.

По данным латвийского Министерства, продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии.

Это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон РФ нарушает воздушное пространство Латвии.

Напомним, 8 сентября в Херсоне вражеский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку, где находились пассажиры.

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