Российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии: президент сделал заявление

Обстоятельства инцидента выясняются.
Российский военный беспилотник влетел в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии и разбился.
Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 8 сентября.
Инцидент произошел в восточной части Латвии, в Резекненском крае, 7 сентября.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", – заявил Ринкевичс.
По данным латвийского Министерства, продолжается выяснение обстоятельств инцидента.
По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии.
Это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон РФ нарушает воздушное пространство Латвии.
Напомним, 8 сентября в Херсоне вражеский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку, где находились пассажиры.
Читайте также:
- Российский беспилотник в Румынии: в НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства
- Как Украине удается успешно бороться с "Шахедами": рассказали в ISW
- Ночная атака БпЛА и авиационные удары по городам: главные новости ночи 8 сентября 2024 года