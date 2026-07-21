Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии: в чем дело

Российский военный корабль «Неустрашимый»

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Российский военный корабль «Неустрашимый» провел учения с боевыми артиллерийскими стрельбами всего в 40 морских милях от южного побережья Великобритании. Это произошло в международных водах под пристальным наблюдением британского и французского военных ведомств.

Об этом сообщило BBC.

Российский военный корабль 20 июля провел учения с боевыми артиллерийскими стрельбами примерно в 40 морских милях к югу от Плимута.

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В британском Министерстве обороны заявили, что Королевский ВМС контролировал проведение учений и продолжает «внимательно следить за деятельностью корабля».

Как пишет BBC, за российским фрегатом «Неустрашимый» также наблюдал французский военный самолет. Он установил радиосвязь с кораблем и попросил российскую сторону уточнить свои намерения.

Еще до начала стрельб российский корабль сообщил британскому патрульному кораблю открытого моря HMS Tyne о запланированных артиллерийских учениях. Впоследствии он попросил британское судно отойти на более безопасное расстояние, и HMS Tyne выполнил это требование.

Стрельбы происходили в международных водах и продолжались около 30 минут.

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Инцидент произошел на фоне активизации российского военно-морского присутствия вблизи британских вод в последние месяцы и может стать напоминанием об этом для нового премьер-министра Британии Энди Бернема. Источники в британском оборонном ведомстве не стали комментировать, могли ли учения быть намеренно приурочены к началу премьерства Бернема.

Кстати, британская армия с помощью новых реактивных беспилотников Nyan отработала удары по Санкт-Петербургу. По данным The Sun, учения провели по предупреждению о возможных провокациях РФ. Дальность полета этих дронов почти в 250 км позволяет поражать нефтехранилища, склады и командные пункты, заставляя Россию тратить на их перехват более дорогие ракеты ПВО.

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