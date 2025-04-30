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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Российский военный расстрелял семью на Курщине: жуткие подробности

В Курской области на глазах у детей военнослужащий РФ расстрелял родителей. Причины нападения остаются неизвестными.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российский военный / Иллюстративное фото

Российский военный / Иллюстративное фото / © Associated Press

В селе Гирьи Курской области российский военный зашел ночью в дом семьи Лариных под предлогом проверки документов и расстрелял супругов.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Информацию о стрельбе подтвердил сын супругов Илья Ларин. От рук российского «защитника» погибла 41-летняя Олеся Ларина, ее муж находится в реанимации.

В момент стрельбы в доме также находились дети Лариных — 10-летняя и 6-летняя дочери. Они не пострадали.

«Он ворвался в дом, сразу начал стрелять. Отец пытался увести девочек, так он в голову ему стрелял. Сейчас отец в искусственной коме. Сестры не пострадали, мне позвонили в час ночи, я был в Курске и приехал сразу. Сестер я уже забрал. В доме кровь, простреленная дверь, окна», — рассказал Илья Ларин.

«Вот такие у нас военнослужащие. Он посадил девочек в машину, их пытался спасти мой друг Александр, так военный начал стрелять и в него«, — добавил сын расстрелянных супругов.

По его словам, нападавшего уже задержали, но его имя неизвестно.

По словам местных жителей, военный находился в «неадекватном состоянии». Илья со ссылкой на полицейских также сообщил, что люди предполагают, что стрелок находился под действием наркотиков.

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Напомним, зимой в Пермском крае России помилованный уголовник и «герой» войны против Украины убил отца и бабушку бывшей девушки.

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