Российский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.
Российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Шведское радио".
Нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего самолет покинул этот район.
Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.
"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатической линии", — сказал министр обороны Петер Гультквист.
Отметим, Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Лязг") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.
Напомним, уже в следующем месяце Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО.
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