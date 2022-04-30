Российский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

Российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Шведское радио".

Нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего самолет покинул этот район.

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Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатической линии", — сказал министр обороны Петер Гультквист.

Отметим, Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Лязг") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.

Напомним, уже в следующем месяце Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО.

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