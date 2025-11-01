Российский военный самолет, связанный с ЧВК "Вагнер", приземлился в Венесуэле - что известно

Военно-транспортный самолет Ил-76 РФ совершил рейс в Каракас

В столицу Венесуэлы Каракаса прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76 (регистрационный номер RA-78765). Этот рейс рассматривается как попытка Москвы расширить свое военное присутствие в Латинской Америке на фоне роста напряжения между Венесуэлой и США.

Об этом сообщает Defense News.

Рейс самолета Ил-76 длился два дня и имел много остановок. Он отправился из района Москвы и летел через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию, прежде чем пересечь Атлантический океан. Такой маршрут был выбран не случайно.

«Многие остановки являются символом обходных путей, которые используются во избежание западного воздушного пространства или возможных проверок груза в недружественных странах», — отмечает издание.

Оператором самолета является компания Aviacon Zitotrans. Эта компания, имеющая флот из шести транспортных самолетов, находится под санкциями США, Канады и Украины из-за своих тесных связей с российскими военными структурами. Aviacon Zitotrans ранее поставляла военное оборудование, в том числе ракеты, боеголовки и вертолеты, в регионы, где активно действовали российские наемники, в том числе из группировки ЧВК «Вагнер».

Военно-транспортный Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Ранее самолеты этого типа уже использовались для доставки стрелкового оружия, военных материалов и даже наемников в интересах России.

Эти события разворачиваются на фоне эскалации, когда США обвиняют режим Мадуро в содействии незаконному обороту наркотиков и даже развернули в регионе авианосную ударную группу . Венесуэла, со своей стороны, обвиняет Вашингтон в «фабриковании войны».

Приземление самолета произошло после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро лично обратился в Россию, Китай и Иран с просьбой о военной помощи в ответ на усиление военной активности США в регионе.