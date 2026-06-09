Российский военный самолет залетел в воздушное пространство Финляндии: что выяснило расследование

Ил-18 (иллюстративное фото) / © Википедия

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Береговая охрана Финского залива завершила предварительное расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства Финляндии российским военным самолетом.

Инцидент произошел 27 мая, сообщает Yle.

По данным Береговой охраны, российский военный самолет, выполнявший плановый рейс из России в Калининград, вошел в воздушное пространство Финляндии в районе между Инкоо и Расеборгом.

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Самолет находился в финском воздушном пространстве около двух минут. Речь идет о винтовом Ил-18, принадлежащем Вооруженным силам РФ.

Руководитель расследования, первый лейтенант Юхо Силланпя, заявил, что это был транспортный самолет Российской Федерации, то есть военный борт. В то же время, информации о его грузе или мотивах нарушения нет, поскольку капитана самолета не удалось опросить.

По данным Береговой охраны, во время инцидента в Финском заливе проходил погодный фронт. Это могло способствовать нарушению воздушного пространства.

Силланпяя отметил, что мотив, вероятнее всего, так и останется невыясненным. В день инцидента Министерство обороны Финляндии предполагало, что российский самолет мог пытаться обойти грозовые тучи.

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Предварительное расследование завершено. Последующие решения по делу будет принимать прокурор.

Ранее сообщалось, что на фоне массированных ударов по соседнему российскому региону Финляндия срочно перекрыла воздушное пространство у границ с РФ и пошла на беспрецедентные военные шаги, радикально изменяющие баланс сил в Европе.

Также напомним, что ядерное оружие США может получить новый плацдарм у границ России. В Литве готовы внести изменения в конституцию, запрещающую размещение на территории страны оружия массового поражения.

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