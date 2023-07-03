Российский военный в центре Москвы кричал "Слава Украине!": чем все закончилось

Военный вместе с другом выкрикивал проукраинские лозунги в центре столицы РФ.

В центре Москвы российский военнослужащий вместе с другом залез на крышу здания и кричал "Слава Украине". Силовики уже задержали мужчин.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент в Москве произошел днем 1 июля – двое парней залезли на крышу здания неподалеку от высотки на Кудринской площади и начали кричать проукраинские лозунги, а также бросаться подручными предметами.

Мужчин задержали, ими оказались уроженцы Челябинской области: 27-летний Денис Волков и 25-летний Станислав Механцев.

На Волкова полицейские составили протокол за дискредитацию ВС РФ, а вот дело Механцева, который служит в Москве, передали в Военную комендатуру столицы.

Напомним, ФСБ заявила о попытке покушения на коллаборанта Аксенова.

Читайте также: