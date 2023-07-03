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Российский военный в центре Москвы кричал "Слава Украине!": чем все закончилось

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1668
Время на прочтение
1 мин
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Российский военный в центре Москвы кричал "Слава Украине!": чем все закончилось

В Москве русский военный кричал Слава Украине! / Фото: pixabay.com

Военный вместе с другом выкрикивал проукраинские лозунги в центре столицы РФ.

В центре Москвы российский военнослужащий вместе с другом залез на крышу здания и кричал "Слава Украине". Силовики уже задержали мужчин.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент в Москве произошел днем 1 июля – двое парней залезли на крышу здания неподалеку от высотки на Кудринской площади и начали кричать проукраинские лозунги, а также бросаться подручными предметами.

Мужчин задержали, ими оказались уроженцы Челябинской области: 27-летний Денис Волков и 25-летний Станислав Механцев.

На Волкова полицейские составили протокол за дискредитацию ВС РФ, а вот дело Механцева, который служит в Москве, передали в Военную комендатуру столицы.

Напомним, ФСБ заявила о попытке покушения на коллаборанта Аксенова.

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Дата публикации
Просмотры
1668
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