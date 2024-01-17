Российский военный вертолет обесточил 4 района Брянской области: что произошло (видео)

В Брянской области РФ потерпел крушение российский военный вертолет "Ми-8". Во время совершения экстренной посадки на автотрассе вертолет оборвал электрические провода высоковольтной линии.

Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (13:30 по Киеву) возле города Севска, примерно в 25 км от украинской границы.

В результате "аварийной посадки" у вертолета были обломаны шасси и отвалился хвост.

В момент аварии на борту находились три военных РФ: командир, второй пилот и бортмеханик. Они предварительно не пострадали.

При падении вертолет оборвал высоковольтные провода, оставив без электричества четыре района Брянщины: Севский, Суземский, Брасовский и Комарицкий. Восстановить повреждения пока удалось только в двух районах благодаря использованию дополнительных источников питания.

Причина крушения вертолета пока неизвестна.

Российский военный вертолет обесточил 4 района Брянской области РФ

Напомним, в июле 2023 года вертолет Ми-26 пограничной службе ФСБ РФ во время приземления столкнулся со осветительной мачтой в аэропорту Якутска. У вертолета, который считается самым большим в мире, оторвался хвост.

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