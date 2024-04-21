Российский военный внезапно прозрел и обвинил Путина во лжи (видео)

Военные армии РФ все чаще отдают себе отчет: им обещали то, чего никогда не будет.

Так, неонацист Антон Раевский, воевавший против Украины еще с 2014 года, обвинил во лжи диктатора Владимира Путина. Мол, никакой "новой элиты России" из участников так называемой "СВО" не получится.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский военный внезапно прозрел и обвинил Путина во лжи

"Забитый татуировками с символикой Третьего рейха Раевский с позывным "Немец" осмелился настолько, что опроверг слова Путина, который говорил: "Участники военных действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении", – отметил журналист.

Военной армии РФ

Ранее пленник из армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам.

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