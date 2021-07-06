Российский врач раскритиковал вакцины от СOVID-19: "Спутник V" действует 2 месяца, "ЕпиВакКорона" не работает вообще

По словам медика, привитые "ЕпиВакКороной" так же тяжело переносят болезнь, как и те, которые вообще не вакцинировались.

Главный врач новосибирской клиники "Санитас" Михаил Андрушкевич заявил, что вакцина "Спутник V" эффективна против коронавируса только в течение двух месяцев, а "ЕпиВакКорона" не работает.

Об этом сообщает российское издание "Прецедент".

По словам врача, сейчас в России уже лечат тех, кого в мае вакцинировали "ЕпиВакКороной". Такие результаты показало исследование на наличие антител у вакцинированных людей, которое проводила клиника.

"Люди после нее так же тяжело переносят заболевания со значительным поражением легких. Вообще, время действия вакцин сократилось. Есть примерно 10%, у кого прививки не работают, и антител нет. Как правило, это старший возраст или, возможно, у тех, кто получили вакцину, которая поставлялась с нарушением температурной цепи", — говорит Михаил Андрушкевич.

Он также добавляет, что "Спутник V" не так эффективен против индийского штамма "Дельта".

Стоит отметить, что сейчас в России наблюдается вспышка коронавируса из-за распространения именно штамма "Дельта", который является более заразным и чаще требует госпитализации.

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинировался от коронавируса российским "Спутником V".

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