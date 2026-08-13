Российский Wildberries понес колоссальный ущерб: названа сумма потерь

Wildberries

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Крупнейший российский маркетплейс Wildberries понес значительные потери после серии ударов по его складской инфраструктуре.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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По последним оценкам аналитиков Data Insight, по меньшей мере, 12 крупных складских комплексов Wildberries были практически полностью уничтожены. В результате маркетплейс потерял около трети своих складских мощностей.

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Представитель Data Insight Сергей Семко заявил The New York Times, что после ударов у компании фактически осталось очень мало больших складов.

«Практически не осталось больших складов», — заявил Семко.

Wildberries является самым крупным маркетплейсом России. У компании почти 100 тысяч пунктов выдачи заказов, а ее ежегодный объем продаж оценивается примерно в 74 млрд долларов.

Масштаб нанесенного ущерба аналитики сравнивают с годовыми бюджетами российских регионов.

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По имеющимся оценкам, потери Wildberries из-за атак уже составляют около 6 млрд долларов. Это примерно соответствует годовому бюджету Красноярского края. В то же время убытки маркетплейса примерно в 1,6 раза превышают бюджет Иркутской области.

Для Смоленской и Пензенской областей сумма ущерба Wildberries почти в четыре раза больше их годовых бюджетов. Для Калмыкии, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа эта разница еще более масштабная — примерно в 14–17 раз.

От уничтожения товаров пострадал не только маркетплейс. Значительные потери понесли и продавцы, чья продукция хранилась на уничтоженных складах.

Близкий к Кремлю источник Reuters заявил, что у российского бюджета нет сотен миллиардов рублей, которые понадобились бы для полноценной компенсации убытков продавцам.

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В то же время финансовое положение России дополнительно усугубляют огромные расходы на войну против Украины. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль уже достиг 78 млрд долларов, а военные расходы могут превысить первоначально запланированный показатель примерно на 40%.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области РФ после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар — по предварительным данным, горит логистический хаб Wildberries.

Мы ранее информировали, что удары по Wildberries тянут на дно банки РФ и пробили миллиардный пробел в экономике врага.

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