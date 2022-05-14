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Российский юный гонщик потерял победу из-за фашистского поздравления во время награждения

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Российский юный гонщик потерял победу из-за фашистского поздравления во время награждения

Фото: скриншот с видео

Россиянин, победивший в стартовом этапе юниорского чемпионата Европы по картингу, во время исполнения итальянского гимна продемонстрировал "римский салют" — жест фашистов.

Международная автомобильная федерация (FIA) дисквалифицировала 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина, из-за санкций против спортсменов из РФ выступающего под итальянским флагом. Он потерял свою победу в стартовом этапе юниорского чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии, из- за фашистского поздравления.

Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило издание Racefans со ссылкой на официальное заявление FIA.

Во время церемонии награждения, когда раздался итальянский гимн, Северюхин ударил себя кулаком в область сердца, затем вытянул руку вперед. Этот жест известен как "римский салют", его использовали итальянские фашисты.

Международная автомобильная федерация провела расследование. Были опрошены свидетели и изучены видеозаписи инцидента. Сам гонщик признал вину и выразил глубокое сожаление по поводу ненадлежащего жеста.

В результате FIA признала Северюхина виновным в нарушении пяти пунктов кодекса организации, в том числе в "публичном подстрекательстве к насилию или ненависти".

Федерация ограничилась дисквалификацией россиянина только с первого этапа чемпионата Европы в Портимау, где он одержал победу. Северюхин не был лишен права участия в дальнейших соревнованиях.

Напомним, команда Ward Racing, которую юный россиянин представлял на этом турнире, после скандальной проделки расторгла с ним контракт.

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