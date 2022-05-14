Российский юный гонщик потерял победу из-за фашистского поздравления во время награждения

Российский юный гонщик потерял победу из-за фашистского поздравления во время награждения

Россиянин, победивший в стартовом этапе юниорского чемпионата Европы по картингу, во время исполнения итальянского гимна продемонстрировал "римский салют" — жест фашистов.

Международная автомобильная федерация (FIA) дисквалифицировала 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина, из-за санкций против спортсменов из РФ выступающего под итальянским флагом. Он потерял свою победу в стартовом этапе юниорского чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии, из- за фашистского поздравления.

Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило издание Racefans со ссылкой на официальное заявление FIA.

Во время церемонии награждения, когда раздался итальянский гимн, Северюхин ударил себя кулаком в область сердца, затем вытянул руку вперед. Этот жест известен как "римский салют", его использовали итальянские фашисты.

На чемпионате мира по картингу россиянин Артем Северюхин продемонстрировал нацистское поздравление. Требуем пожизненной дисквалификации.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute на World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Международная автомобильная федерация провела расследование. Были опрошены свидетели и изучены видеозаписи инцидента. Сам гонщик признал вину и выразил глубокое сожаление по поводу ненадлежащего жеста.

В результате FIA признала Северюхина виновным в нарушении пяти пунктов кодекса организации, в том числе в "публичном подстрекательстве к насилию или ненависти".

Федерация ограничилась дисквалификацией россиянина только с первого этапа чемпионата Европы в Портимау, где он одержал победу. Северюхин не был лишен права участия в дальнейших соревнованиях.

Напомним, команда Ward Racing, которую юный россиянин представлял на этом турнире, после скандальной проделки расторгла с ним контракт.

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