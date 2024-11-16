Российский Z-блогер Гузенко (Тринадцатый) из СИЗО отправляется на войну против Украины

Автор провоенного телеграмм-канала "Тринадцатый" и военный преступник Егор Гузенко, задержанный в России и отправлен под стражу, подписал контракт с Минобороны РФ и в ближайшее время отправится на войну против Украины.

Об этом информируют российские телеграммы-каналы.

Судебное разбирательство против Гузенко прекращено, поскольку по существующему российскому законодательству уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает контракт Минобороны РФ.

Отмечается, что военный преступник уже уволен из-под стражи и готовится к отправке на фронт, где будет воевать против Украины в составе одного из штурмовых подразделений.

Гузенко воевал против Украины с 2014 года в составе террористической группировки ДНР Позже в 2019 году воевал в Сирии.

В начале 2022 года Гузенко находился под следствием по делу о хулиганстве, но сбежал на территорию Украины в зону боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что военного преступника Гузенко задержала российская полиция.

Кроме того, мы ранее информировали, что после задержания Гузенко в телеграмм-канале военного преступника настоящая истерика.

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