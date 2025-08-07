Российско-беларуские учения "Запад – 2025": эксперт объяснил есть ли угроза для Украины и ЕС

Российско-белорусские учения "Запад – 2025"

В сентябре в Беларуси должны начаться совместные военные учения «Запад-2025», для участия в которых уже прибыли российские военные и техника. Однако, по мнению Дмитрия Жмайла, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, реальной угрозы для восточных стран НАТО (Польши, Литвы, Латвии и Эстонии) эти учения не представляют.

Об этом пишет 24 канал.

Несмотря на низкую оценку угроз, европейские страны реагируют на маневры. Польша проводит свои учения, Литва усиливает противовоздушную оборону, а Эстония укрепляет границу. Латвия также принимает соответствующие меры безопасности.

Жмайло считает, что во время учений могут случаться провокации, подобные недавнему инциденту, когда российский беспилотник «Гербера» залетел на территорию Литвы. По его словам, дрон, вероятно, не был сбит, а просто упал из-за нехватки топлива. Эксперт не исключает и других маневров. К примеру, развертывание наступательных колонн. Однако он сомневается, что угроза выйдет за пределы таких инцидентов, диверсий или залетов дронов.

Почему широкомасштабное наступление с территории Беларуси маловероятно

Жмайло отмечает, что российские войска, задействованные в учениях, скорее всего, будут опрокинуты на фронт для усиления штурмовых подразделений после их завершения. Наступление на северные границы Украины с территории Беларуси, как это было в 2022 году, эксперт считает крайне маловероятным. По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко осознает шаткость своей позиции.

«Он очень ценит, что визит Кита Келлога на фоне войны в Украину в определенной степени вывел его из долгой международной изоляции. Лукашенко — последний диктатор Европы, именно так его называют на Западе», — отметил Жмайло.

Кроме того, Минск усиливает сотрудничество с Китаем, о чем свидетельствуют совместные беларуско-китайские учения. Жмайло подчеркивает, что Лукашенко понимает: российские войска на его территории могут стать легитимной целью превентивных ударов со стороны Украины. Поэтому он заинтересован в том, чтобы после учений русские войска покинули Беларусь.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений Запад-2025, которые должны были состояться в сентябре 2025 года, и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, что свидетельствует о попытке позиционировать себя для Запада как безопасные и здравомыслящие.

Также на совместных российско-беларуских военных учения «Запад-2025» могут отрабатывать тактические ядерные удары и применение баллистической ракеты «Орешник».