Российско-оккупационные власти задержали турецкие рыболовные лодки у побережья Крыма

Военно-морские силы РФ (ВМС) у берегов оккупированного украинского Крыма задержали два 12 рыбаков, которые приплыли к Черному морю на двух лодках за выловом из Стамбула.

CNN Turk опровергло заявления России о том, что суда не зарегистрированы – одно зарегистрированное в порту Гемлик, а другое в Сарьере.

Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, две рыбацкие лодки отплыли к Черному морю за своим уловом, отправившись 15 мая. На лодках было 12 рыбаков. Рыбаки охотились у берегов оккупированного РФ Крыма. 18 мая катера подошли к полуострову. После этого вмешался русский военный корабль, а рыбаки были задержаны. Тем временем, рыбаки позвонили родным по спутниковому телефону и сообщили о ситуации.

Турецкие рыбацкие катера были доставлены в окрестности Севастополя в сопровождении военных кораблей. Российские власти конфисковали рыбу и лодки, а рыбаков оштрафовали на 30 тысяч долларов.

Напомним, президент Турции Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским.

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