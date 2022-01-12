Российское чиновник назвал министра информации Казахстана "русофобской дрянью"

Глава "Россотрудничества" навел цитаты из высказываний казахстанского политика, которые якобы подтверждают его негативное отношение к россиянам.

Глава российского Федерального агентства по делам СНГ ("Россотрудничество") Евгений Примаков заявил, что его ведомство не будет сотрудничать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым из-за его, якобы, "русофобских взглядов и высказываний".

Об этом российское чиновник написал в своем Telegram-канале.

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Примаков считает, что новоназначенный министр информации Казахстана исповедует неприемлемые взгляды относительно россиян, исключающие возможность сотрудничества. "Россотрудничество" не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью", — заявил он.

Как доказательство "русофобских" взглядов министра информации Казахстана Примаков приводит несколько цитат из его высказываний:

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы вспомните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

"Не забывайте, что вы здесь навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в других странах никто не гонит"

Постоянно убеждаюсь, что если бизнес в Астане ведет российский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них, что ли?"

Новоназначенный министр отреагировал на такой упрек российского чиновника миролюбивым постом в Facebook.

“Что касается публикаций, демонизирующих мой образ. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях пытался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами", — подчеркнул Умаров.

Аскар Умаров получил министерский портфель в новом правительстве, после того как президент Казахстана на фоне массовых протестов отправил в отставку всех предыдущих министров. Ранее он работал в должности замминистра и возглавлял государственное агентство "Казинформ".

По информации российского издания Коммерсантъ, Аскару Умарову был запрещен въезд в Россию, поскольку "Казинформ" опубликовал карту Казахстана, к которой были добавлены российские, узбекские и китайские территории.

Напомним, в партии Путина во время масштабных протестов в соседней стране заявили о желании "соединиться с Казахстаном ради идеи возрождения СССР".

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